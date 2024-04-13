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Скільки харків’ян повернуться додому і коли, розповів Терехов

Суспільство 18:37   13.04.2024
Оксана Якушко
Скільки харків’ян повернуться додому і коли, розповів Терехов

Багато харків’ян готові повернутися додому, якщо захистять небо над містом, заявив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю інтернет-виданню TSN.ua.

“Харків’яни завжди були згуртовані. Сьогодні ми стали більш чуйно ставитися один до одного, більше допомагати один одному. Стали однією родиною. Я дуже хочу, щоб після перемоги це збереглося”, — сказав Ігор Терехов. – У нас немає відтоку, попри графіки відключень. Я маю певну соціологію щодо людей, які, на жаль, виїхали. 55% з них хочуть повернутися до літа. Це насправді дуже багато. Так, хтось повернеться, хтось поки ні, тому що тривають відключення електропостачання й обстріли. Але коли буде безпечно, повернеться дуже багато людей. А після перемоги, я впевнений, повернуться 95% харків’ян ”

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2024 в 18:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Багато харків’ян готові повернутися додому, якщо захистять небо над містом, заявив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю інтернет-виданню TSN.ua.".