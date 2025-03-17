Смертельный пожар произошел утром на Харьковщине (фото)

Сообщение о возгорании в доме в селе Тарановка Чугуевского района спасатели получили в 08:02 17 марта, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Известно, что горел дом на площади 60 м кв. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины.

В 09:05 пожар локализовали, в 11:32 — полностью ликвидировали. Причина возникновения возгорания устанавливается.