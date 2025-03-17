Смертельный пожар произошел утром на Харьковщине (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Сообщение о возгорании в доме в селе Тарановка Чугуевского района спасатели получили в 08:02 17 марта, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Известно, что горел дом на площади 60 м кв. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины.
В 09:05 пожар локализовали, в 11:32 — полностью ликвидировали. Причина возникновения возгорания устанавливается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожары, тело, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 12:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщение о возгорании в доме в селе Тарановка Чугуевского района спасатели получили в 08:02 17 марта, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".