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Смертельна пожежа сталася вранці на Харківщині (фото)

Події 12:33   17.03.2025
Вікторія Яковенко
Смертельна пожежа сталася вранці на Харківщині (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Повідомлення про загоряння у будинку в селі Таранівка Чугуївського району рятувальники отримали о 08:02 17 березня, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Відомо, що горів будинок на площі 60 м кв. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 61-річного чоловіка.

О 09:05 пожежу локалізували, об 11:32 – повністю ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється.

пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 12:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про загоряння у будинку в селі Таранівка Чугуївського району рятувальники отримали о 08:02 17 березня, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.".