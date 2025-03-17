Смертельна пожежа сталася вранці на Харківщині (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Повідомлення про загоряння у будинку в селі Таранівка Чугуївського району рятувальники отримали о 08:02 17 березня, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.
Відомо, що горів будинок на площі 60 м кв. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 61-річного чоловіка.
О 09:05 пожежу локалізували, об 11:32 – повністю ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 12:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про загоряння у будинку в селі Таранівка Чугуївського району рятувальники отримали о 08:02 17 березня, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.".