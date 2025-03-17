Дівчинка загинула в пожежі, у вогні знайшли тіла ще двох людей: що сталося
Трагедія сталася в ніч проти 17 березня у селі Новомихайлівка Сахновщинської громади. У вогні загинули троє мешканців області.
О 00:26 отримали повідомлення про те, що у Берестинському районі горить приватний дім, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
“За викликом відразу виїхало 2 відділення Служби порятунку на автоцистернах. На момент прибуття вогнеборців пожежа охопила всю площу оселі, яка складала 50 м кв. В осередку пожежі рятувальники виявили тіла 3-х людей: 46-річного чоловіка, 41-річної жінки та 10-річної дівчинки. Ще один 14-річний хлопчик дивом врятувався, отримавши гостру реакцію на стрес”, – зазначили рятувальники.
Повністю ліквідували пожежу лише вранці о 05:50. Що стало причиною займання поки що невідомо.
Також у ДСНС зазначили, що всього у співробітників було 28 оперативних виїздів, 13 з них – на ліквідацію пожеж.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 08:26;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася в ніч проти 17 березня у селі Новомихайлівка Сахновщинської громади. У вогні загинули троє мешканців області.".