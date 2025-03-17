Live
  • Пн 17.03.2025
  • Харків  +3°С
  • USD 41.51
  • EUR 45.23

Дівчинка загинула в пожежі, у вогні знайшли тіла ще двох людей: що сталося

Події 08:26   17.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дівчинка загинула в пожежі, у вогні знайшли тіла ще двох людей: що сталося

Трагедія сталася в ніч проти 17 березня у селі Новомихайлівка Сахновщинської громади. У вогні загинули троє мешканців області.

О 00:26 отримали повідомлення про те, що у Берестинському районі горить приватний дім, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

“За викликом відразу виїхало 2 відділення Служби порятунку на автоцистернах. На момент прибуття вогнеборців пожежа охопила всю площу оселі, яка складала 50 м кв. В осередку пожежі рятувальники виявили тіла 3-х людей: 46-річного чоловіка, 41-річної жінки та 10-річної дівчинки. Ще один 14-річний хлопчик дивом врятувався, отримавши гостру реакцію на стрес”, – зазначили рятувальники.

Повністю ліквідували пожежу лише вранці о 05:50. Що стало причиною займання поки що невідомо.

Також у ДСНС зазначили, що всього у співробітників було 28 оперативних виїздів, 13 з них – на ліквідацію пожеж.

Читайте також: Поранені чотири людини: вдень росіяни обстріляли Куп’янський район (фото)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Дівчинка загинула в пожежі, у вогні знайшли тіла ще двох людей: що сталося
Дівчинка загинула в пожежі, у вогні знайшли тіла ще двох людей: що сталося
17.03.2025, 08:26
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
16.01.2023, 14:17
Ворог активізувався на Куп’янщині: за добу 11 боїв – Генштаб ЗСУ
Ворог активізувався на Куп’янщині: за добу 11 боїв – Генштаб ЗСУ
17.03.2025, 08:07
Сьогодні 17 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 березня: яке свято та день в історії
17.03.2025, 06:00
Українські захисники повернули території на Борівському напрямку – ISW
Українські захисники повернули території на Борівському напрямку – ISW
17.03.2025, 07:23
Новини Харкова – головне за 17 березня: як минула ніч
Новини Харкова – головне за 17 березня: як минула ніч
17.03.2025, 08:30

Новини за темою:

13:36
Одна була вагітна: які тварини загинули в харківському екопарку (відео)
21:59
По Ізюму вдарив “Іскандер”: серед загиблих вагітна, постраждалих понад 50
16:20
За два дні ЗС РФ пошкодили 80 будинків на Куп’янщині, є загиблі й постраждалі
12:09
Дрони РФ атакували Харківщину: загинули чоловіки, постраждала жінка (фото)
12:12
У Харкові прибрали іграшки біля пам’ятника дітям, які загинули через дії РФ

Ви читали новину: «Дівчинка загинула в пожежі, у вогні знайшли тіла ще двох людей: що сталося»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 08:26;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася в ніч проти 17 березня у селі Новомихайлівка Сахновщинської громади. У вогні загинули троє мешканців області.".