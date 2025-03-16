Поранені чотири людини: вдень росіяни обстріляли Куп’янський район (фото)
Росіяни вдарили по Куп’янщині близько 15:45.
За даними Харківської облпрокуратури, у Куп’янську прилетіло по приватному сектору. Внаслідок удару пошкоджені щонайменше 15 приватних будинків. Під час обстрілу постраждав 56-річний чоловік.
“Попередньо встановлено, що російська армія атакувала місто ФАБ-500 з УМПК“, – додали у прокуратурі.
Тим часом у ХОВА пишуть, що у Куп’янському районі зафіксували ще “прильоти”.
“Війська рф обстріляли село Велика Шапківка, Кіндрашівської громади, Купʼянського району. Внаслідок атаки поранено трьох людей, яких доставили до медичного закладу“, – уточнили в ХОВА.
Читайте також: Тепер люди можуть жити у Харкові по-іншому: що змінилося – Терехов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: прилеты, прокуратура, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Поранені чотири людини: вдень росіяни обстріляли Куп’янський район (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2025 в 18:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили по Куп’янщині близько 15:45.".