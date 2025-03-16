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Поранені чотири людини: вдень росіяни обстріляли Куп’янський район (фото)

Події 18:20   16.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Поранені чотири людини: вдень росіяни обстріляли Куп’янський район (фото)

Росіяни вдарили по Куп’янщині близько 15:45.

За даними Харківської облпрокуратури, у Куп’янську прилетіло по приватному сектору. Внаслідок удару пошкоджені щонайменше 15 приватних будинків. Під час обстрілу постраждав 56-річний чоловік.

Попередньо встановлено, що російська армія атакувала місто ФАБ-500 з УМПК“, – додали у прокуратурі.

Тим часом у ХОВА пишуть, що у Куп’янському районі зафіксували ще “прильоти”.

“Війська рф обстріляли село Велика Шапківка, Кіндрашівської громади, Купʼянського району. Внаслідок атаки поранено трьох людей, яких доставили до медичного закладу“, – уточнили в ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2025 в 18:20;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили по Куп’янщині близько 15:45.".