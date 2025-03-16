Ранены четверо людей: днем россияне обстреляли Купянский район (фото)

Россияне ударили по Купянщине около 15:45.

По данным Харьковской облпрокуратуры, в Купянске прилетело по частному сектору. Вследствие удара повреждены как минимум 15 частных домов. Во время обстрела пострадал 56-летний мужчина.

«Предварительно установлено, что российская армия атаковала город ФАБ-500 из УМПК», – добавили в прокуратуре.

Тем временем в ХОВА пишут, что в Купянском районе зафиксировали еще «прилеты».

«Войска РФ обстреляли село Большая Шапковка Кондрашовской громады, Купянского района. В результате атаки ранены три человека, которых доставили в медицинское учреждение», – уточнили в ХОВА.