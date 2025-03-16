Ранены четверо людей: днем россияне обстреляли Купянский район (фото)
Россияне ударили по Купянщине около 15:45.
По данным Харьковской облпрокуратуры, в Купянске прилетело по частному сектору. Вследствие удара повреждены как минимум 15 частных домов. Во время обстрела пострадал 56-летний мужчина.
«Предварительно установлено, что российская армия атаковала город ФАБ-500 из УМПК», – добавили в прокуратуре.
Тем временем в ХОВА пишут, что в Купянском районе зафиксировали еще «прилеты».
«Войска РФ обстреляли село Большая Шапковка Кондрашовской громады, Купянского района. В результате атаки ранены три человека, которых доставили в медицинское учреждение», – уточнили в ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: прилеты, прокуратура, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2025 в 18:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по Купянщине около 15:45.".