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Теперь люди могут жить в Харькове по-другому: что поменялось – Терехов

Общество 15:10   16.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Теперь люди могут жить в Харькове по-другому: что поменялось – Терехов Скриншот

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов прокомментировал первые результаты работы дифференцированной тревоги в Харькове.

По его словам, уже есть первые результаты работы новой тревоги. И городской голова оценил их как «очень хорошие».

«Действительно, мы разделили воздушную тревогу сегодня, отдельно звучит воздушная тревога для Харьковской области, отдельно звучит воздушная тревога для города Харькова. И результаты есть, и на самом деле очень хорошие результаты. Что касается сокращения времени воздушной тревоги для города Харькова, я хочу сказать, что мы начали разделение воздушной тревоги для города Харькова, Харьковской области 22 февраля. И в настоящее время мы имеем сокращение воздушной тревоги только за это время до 40 часов. Кроме этого, хочу сказать, что совсем по-другому начали работать торговые центры, торговые сети, банковские учреждения, государственные предприятия, потому что сокращения большие и люди совсем по-другому могут себе жить и находиться в городе Харькове», – сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 марта 2025 в 15:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов прокомментировал первые результаты работы дифференцированной тревоги в Харькове.".