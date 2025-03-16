Live
  • Нд 16.03.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 41.53
  • EUR 45

Тепер люди можуть жити в Харкові по-іншому: що змінилося – Терехов

Суспільство 15:10   16.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Тепер люди можуть жити в Харкові по-іншому: що змінилося – Терехов Скріншот

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов прокоментував перші результати роботи диференційованої тривоги у Харкові.

За його словами, вже є перші результати нової тривоги. І міський голова оцінив їх як “дуже гарні”.

“Дійсно, ми розділили повітряну тривогу сьогодні, окремо лунає повітряна тривога для Харківської області, окремо лунає повітряна тривога для міста Харкова. І результати є, і насправді дуже гарні результати. Що стосується скорочення часу повітряної тривоги для міста Харкова, я хочу сказати, що ми розпочали розділення повітряної тривоги для міста Харкова, Харківської області 22 лютого. І на теперішній час ми маємо скорочення повітряної тривоги тільки за цей час до 40 годин. Крім цього, хочу сказати, що зовсім по-іншому почали працювати торгівельні центри, торгівельні мережі, банківські установи, державні підприємства, бо скорочення великі й люди зовсім по-іншому можуть собі жити і перебувати в місті Харкові”, – сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: Цей опалювальний сезон став найважчим, коли його завершать: дані мера

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
П’ять артсистем і 55 БпЛА ліквідували СОУ на півночі Харківщини за добу
П’ять артсистем і 55 БпЛА ліквідували СОУ на півночі Харківщини за добу
16.03.2025, 13:40
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
06.09.2024, 15:13
Про «зовсім інше життя харків’ян» розповів Терехов
Про «зовсім інше життя харків’ян» розповів Терехов
15.03.2025, 18:03
Тепер люди можуть жити в Харкові по-іншому: що змінилося – Терехов
Тепер люди можуть жити в Харкові по-іншому: що змінилося – Терехов
16.03.2025, 15:10
Цей опалювальний сезон став найважчим, коли його завершать: дані Терехова
Цей опалювальний сезон став найважчим, коли його завершать: дані Терехова
16.03.2025, 11:05
Новини Харкова – головне за 16 березня: смертельна пожежа, поранені підлітки
Новини Харкова – головне за 16 березня: смертельна пожежа, поранені підлітки
16.03.2025, 12:30

Новини за темою:

21:23
Новини Харкова – головне за 15.03: «м’ясорубка» для ЗС РФ, застряг у трубі
17:26
Синєгубов заговорив про диференціацію тривог по районах Харкова: реакція мерії
11:40
Диференційована система скоротила час тривог у Харкові на 40% – Терехов
14:59
Нова тривога в Харкові: подробиці про систему, чому саме такий звук
11:55
У ніч на 23 лютого ворог випустив рекордну кількість дронів за всю війну

Ви читали новину: «Тепер люди можуть жити в Харкові по-іншому: що змінилося – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2025 в 15:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Ігор Терехов прокоментував перші результати роботи диференційованої тривоги у Харкові.".