Тепер люди можуть жити в Харкові по-іншому: що змінилося – Терехов

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов прокоментував перші результати роботи диференційованої тривоги у Харкові.

За його словами, вже є перші результати нової тривоги. І міський голова оцінив їх як “дуже гарні”.

“Дійсно, ми розділили повітряну тривогу сьогодні, окремо лунає повітряна тривога для Харківської області, окремо лунає повітряна тривога для міста Харкова. І результати є, і насправді дуже гарні результати. Що стосується скорочення часу повітряної тривоги для міста Харкова, я хочу сказати, що ми розпочали розділення повітряної тривоги для міста Харкова, Харківської області 22 лютого. І на теперішній час ми маємо скорочення повітряної тривоги тільки за цей час до 40 годин. Крім цього, хочу сказати, що зовсім по-іншому почали працювати торгівельні центри, торгівельні мережі, банківські установи, державні підприємства, бо скорочення великі й люди зовсім по-іншому можуть собі жити і перебувати в місті Харкові”, – сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”