Тепер люди можуть жити в Харкові по-іншому: що змінилося – Терехов
В етері нацмарафону мер Ігор Терехов прокоментував перші результати роботи диференційованої тривоги у Харкові.
За його словами, вже є перші результати нової тривоги. І міський голова оцінив їх як “дуже гарні”.
“Дійсно, ми розділили повітряну тривогу сьогодні, окремо лунає повітряна тривога для Харківської області, окремо лунає повітряна тривога для міста Харкова. І результати є, і насправді дуже гарні результати. Що стосується скорочення часу повітряної тривоги для міста Харкова, я хочу сказати, що ми розпочали розділення повітряної тривоги для міста Харкова, Харківської області 22 лютого. І на теперішній час ми маємо скорочення повітряної тривоги тільки за цей час до 40 годин. Крім цього, хочу сказати, що зовсім по-іншому почали працювати торгівельні центри, торгівельні мережі, банківські установи, державні підприємства, бо скорочення великі й люди зовсім по-іншому можуть собі жити і перебувати в місті Харкові”, – сказав Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: воздушная тревога, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2025 в 15:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Ігор Терехов прокоментував перші результати роботи диференційованої тривоги у Харкові.".