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Девочка погибла в пожаре, в огне нашли тела еще двух людей: что произошло

Происшествия 08:26   17.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Девочка погибла в пожаре, в огне нашли тела еще двух людей: что произошло

Трагедия произошла в ночь на 17 марта в селе Новомихайловка Сахновщинской громады. В огне погибли трое жителей области.

В 00:26 получили сообщение о том, что в Берестинском районе горит частный дом, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

«По вызову сразу выехало 2 отделения Службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных пожар охватил всю площадь дома, которая составляла 50 м кв. В очаге пожара спасатели обнаружили тела 3-х человек: 46-летнего мужчины, 41-летней женщины и 10-летней девочки. Еще один 14-летний мальчик чудом спасся, получив острую реакцию на стресс», – отметили спасатели.

Полностью ликвидировали пожар лишь утром, в 05:50. Что стало причиной возгорания пока что неизвестно.

Также в ГСЧС отметили, что всего у сотрудников было 28 оперативных выездов, 13 из них – на ликвидацию пожаров.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 08:26;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия произошла в ночь на 17 марта в селе Новомихайловка Сахновщинской громады. В огне погибли трое жителей области.".