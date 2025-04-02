Свалку устроили возле Аллеи памяти в городе на Харьковщине
На площади возле Аллеи памяти в городе Валки Богодуховского района коммунальщики обнаружили кучу габаритного мусора и сломанные гортензии.
Об этом сообщили в Валковском городском совете и напомнили, что эта часть площади под видеонаблюдением, поэтому нарушителей могут «прославить» в соцсетях.
«Аллея памяти — символ уважения и скорби, дорогой сердцу каждого валковчанина. Здесь важно вести себя ответственно и с уважением к памяти и окружающей среде», — подчеркнули в горсовете.
Взрослых призвали не оставаться равнодушными к неподобающему поведению подростков и следить за детьми, чтобы они не бегали по газону, ведь там высажены гортензии и другие декоративные растения.
Местные власти оградили газон лентой и подготовили обращение в полицию о проведении профилактических мероприятий.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Валки, мусор, новости Харькова, свалка, цветы;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 19:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На площади возле Аллеи памяти в городе Валки Богодуховского района коммунальщики обнаружили кучу габаритного мусора и сломанные гортензии.".