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Свалку устроили возле Аллеи памяти в городе на Харьковщине

Общество 19:49   02.04.2025
Елена Нагорная
Свалку устроили возле Аллеи памяти в городе на Харьковщине Скриншот

На площади возле Аллеи памяти в городе Валки Богодуховского района коммунальщики обнаружили кучу габаритного мусора и сломанные гортензии.

Об этом сообщили в Валковском городском совете и напомнили, что эта часть площади под видеонаблюдением, поэтому нарушителей могут «прославить» в соцсетях.

«Аллея памяти — символ уважения и скорби, дорогой сердцу каждого валковчанина. Здесь важно вести себя ответственно и с уважением к памяти и окружающей среде», — подчеркнули в горсовете.

Взрослых призвали не оставаться равнодушными к неподобающему поведению подростков и следить за детьми, чтобы они не бегали по газону, ведь там высажены гортензии и другие декоративные растения.

Местные власти оградили газон лентой и подготовили обращение в полицию о проведении профилактических мероприятий.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 19:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На площади возле Аллеи памяти в городе Валки Богодуховского района коммунальщики обнаружили кучу габаритного мусора и сломанные гортензии.".