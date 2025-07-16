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В Харькове и области – штормовое предупреждение: Синегубов обратился к жителям

Общество 13:44   16.07.2025
Виктория Яковенко
В Харькове и области – штормовое предупреждение: Синегубов обратился к жителям

Жителей Харьковщины предупредили об опасных метеорологических явлениях 17 июля.

По данным Регионального центра по гидрометеорологии, в четверг в городе и области будут гроза и шквал 15 — 20 м/с.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

В связи с сообщением об ухудшении погоды глава ХОВА Олег Синегубов обратился к жителям региона.

«Штормовое предупреждение: в Харькове и области завтра ожидается ухудшение погоды. Будьте осторожны и осторожны вблизи деревьев и линий электропередачи. Соблюдайте правила безопасности во время пребывания на улице!», — написал Синегубов.

Напомним, вечером 12 июля Харьковщину накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Из-за непогоды погибла женщина, еще пять человек пострадали, в том числе семилетняя девочка. Позже в мэрии проинформировали: в Харькове насчитали почти 1,2 тысячи поваленных деревьев и столько же веток. Городской голова Игорь Терехов заявил, что удар стихии был мощнее, чем в 1995 году, который харьковчане помнят по масштабной аварии на Диканевских очистных сооружениях. Вечером 15 июля глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что энергетики завершили ликвидацию последствий урагана — всем жителям вернули свет.

 

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 13:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Харьковщины предупредили об опасных метеорологических явлениях 17 июля.".