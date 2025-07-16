У Харкові та області – штормове попередження: Синєгубов звернувся до жителів

Жителів Харківщини попередили про небезпечні метеорологічні явища 17 липня.

За даними Регіонального центру з гідрометеорології, у четвер у місті та області будуть гроза та шквал 15 – 20 м/с.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з повідомленням про погіршення погоди голова ХОВА Олег Синєгубов звернувся до жителів регіону.

«Штормове попередження: у Харкові та області завтра очікується погіршення погоди. Будьте обачними та обережними поблизу дерев і ліній електропередачі. Дотримуйтесь правил безпеки під час перебування на вулиці!», – написав Синєгубов.

Нагадаємо, увечері 12 липня Харківщину накрили потужна злива та шквальний вітер. Частина Харкова та низка населених пунктів області залишилися без світла. Через негоду загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали, зокрема семирічна дівчинка. Пізніше у мерії поінформували: у Харкові нарахували майже 1,2 тисячі повалених дерев і стільки ж гілок. Міський голова Ігор Терехов заявив, що удар стихії був потужнішим, ніж у 1995 році, який харків’яни пам’ятають за масштабною аварією на Диканівських очисних спорудах. Ввечері 15 липня голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що енергетики завершили ліквідацію наслідків буревію – усім жителям повернули світло.