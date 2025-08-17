Дождь и гроза. Прогноз погоды на 18 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 18 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью и утром прогнозируют кратковременный дождь, днем небольшие осадки, на востоке области ожидают умеренный кратковременный дождь🌧

Также завтра возможна гроза⚡️, днем местами шквал, до 15 – 20 м/с.

Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем северо-западный↘️, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17°, днем прогреется до 23 – 28°.

В Харькове ночью и утром ожидают кратковременный дождь, днем прогнозируют также небольшой дождь.

Возможна завтра и гроза⚡️.

Ветер ночью будет переменных направлений, 3-8 м/с, днем северо-западный и усилится до 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14 – 16°, днем столбик термометра поднимется до 25 – 27°.