Гроза і дощ. Прогноз погоди на 18 серпня у Харкові та області

Погода 18:39   17.08.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на завтра, 18 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі та вранці прогнозують короткочасний дощ🌧, вдень невеликі опади, на сході області очікують помірний короткочасний дощ🌧

Також завтра ймовірна гроза⚡️, вдень місцями шквал💨, до 15 – 20 м/с.

Вітер вночі змінних напрямків🔄, 3-8 м/с, вдень північно-західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень прогріється до 23 – 28°.

 

У Харкові вночі та вранці очікують короткочасний дощ🌧, вдень невеликий прогнозують також невеликий дощ🌧.

Прогнозують на завтра и грозу⚡️.

Вітер вночі буде змінних напрямків, 3 – 8 м/с, вдень північно-західний і посилиться до 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 14 – 16°, вдень стовпчик термометра підніметься до 25 – 27°.

Читайте також: Шквали повертаються. Небезпечна погода буде 18 серпня у Харкові й області

Автор: Оксана Якушко
