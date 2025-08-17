Гроза і дощ. Прогноз погоди на 18 серпня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 18 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі та вранці прогнозують короткочасний дощ🌧, вдень невеликі опади, на сході області очікують помірний короткочасний дощ🌧
Також завтра ймовірна гроза⚡️, вдень місцями шквал💨, до 15 – 20 м/с.
Вітер вночі змінних напрямків🔄, 3-8 м/с, вдень північно-західний↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень прогріється до 23 – 28°.
У Харкові вночі та вранці очікують короткочасний дощ🌧, вдень невеликий прогнозують також невеликий дощ🌧.
Прогнозують на завтра и грозу⚡️.
Вітер вночі буде змінних напрямків, 3 – 8 м/с, вдень північно-західний і посилиться до 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 14 – 16°, вдень стовпчик термометра підніметься до 25 – 27°.
