Днем тепло и солнечно. Прогноз погоды на 28 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 28 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без осадков ☀️

Ветер прогнозируют переменных направлений, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 13°, днем ​​прогреется до 22 – 27°.

В Харькове днем не прогнозируют осадков.

Ветер ожидают слабый, переменных направлений, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10 – 12°, днем ​​столбик термометра поднимется до 24 – 26°.