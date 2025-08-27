Live
  • Ср 27.08.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.27

Днем тепло и солнечно. Прогноз погоды на 28 августа в Харькове и области

Погода 20:01   27.08.2025
Оксана Якушко
Днем тепло и солнечно. Прогноз погоды на 28 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 28 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии. 

В Харьковской области день пройдет без осадков ☀️
Ветер прогнозируют переменных направлений, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 13°, днем ​​прогреется до 22 – 27°.

В Харькове днем не прогнозируют осадков.
Ветер ожидают слабый, переменных направлений, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10 – 12°, днем ​​столбик термометра поднимется до 24 – 26°.

Читайте также: Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
26.08.2025, 14:51
1 сентября в Харькове: Ольга Деменко — чего ждать от учебного года (интервью)
1 сентября в Харькове: Ольга Деменко — чего ждать от учебного года (интервью)
27.08.2025, 12:40
Запасы на зиму: в Харькове подорожали морковь и лук, что с ценами на картофель
Запасы на зиму: в Харькове подорожали морковь и лук, что с ценами на картофель
27.08.2025, 12:34
Передовые подразделения россиян обходят Купянск на Харьковщине – Машовец
Передовые подразделения россиян обходят Купянск на Харьковщине – Машовец
26.08.2025, 19:11
Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков
Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков
26.08.2025, 15:23
Более 46 тысяч школьников с 1 сентября пойдут учиться в Харьковской области
Более 46 тысяч школьников с 1 сентября пойдут учиться в Харьковской области
27.08.2025, 20:54

Новости по теме:

20:04
Ночи все еще холодные. Прогноз погоды 27 августа в Харькове и области
18:01
В ближайшее время – гроза! Опасная погода будет в Харькове и области
19:47
Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области
19:44
Днем снова жарко. Прогноз погоды 21 августа в Харькове и области
19:52
Тепло днем, холодно ночью. Прогноз погоды на 20 августа в Харькове и области

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Днем тепло и солнечно. Прогноз погоды на 28 августа в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 августа 2025 в 20:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 28 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии. ".