Тепло і сонячно удень. Прогноз погоди на 28 серпня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 28 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без опадів☀️

Вітер прогнозують змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 8 до 13°, вдень прогріється до 22 – 27°.

У Харкові не прогнозують опадів.☀️

Вітер очікують змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 10 – 12°, вдень стовпчик термометра підніметься до 24 – 26°.