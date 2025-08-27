Тепло і сонячно удень. Прогноз погоди на 28 серпня у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 28 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без опадів☀️
Вітер прогнозують змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 8 до 13°, вдень прогріється до 22 – 27°.
У Харкові не прогнозують опадів.☀️
Вітер очікують змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 10 – 12°, вдень стовпчик термометра підніметься до 24 – 26°.
