Ночь теплее и жаркий день. Прогноз погоды на 30 августа в Харькове и области

Погода 19:50   29.08.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на завтра, 30 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день будет солнечный и пройдет без осадков. ☀️
Ветер прогнозируют теплый, юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16°, днем ​​прогреется до 28 – 33°.

В Харькове ожидают солнечный день, который пройдет без осадков☀️.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 12 – 14°, днем ​​столбик термометра поднимется до 30 – 32°.

Автор: Оксана Якушко
