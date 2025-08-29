Live
Ніч тепліша і день спекотний. Прогноз погоди на 30 серпня у Харкові та області

Погода 19:50   29.08.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на завтра, 30 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день буде сонячний і пройде без опадів.☀️

Вітер прогнозують теплий, південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 11 до 16°, вдень прогріється до 28 – 33°.

 

У Харкові очікують сонячний день, який буде без опадів☀️.

Вітер прогнозують південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 12 – 14°, вдень стовпчик термометра підніметься до 30 – 32°.

Читайте також: Яка середня зарплата у вчителя в Харкові, повідомили в міськраді

