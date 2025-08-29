Ніч тепліша і день спекотний. Прогноз погоди на 30 серпня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 30 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день буде сонячний і пройде без опадів.☀️
Вітер прогнозують теплий, південно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 11 до 16°, вдень прогріється до 28 – 33°.
У Харкові очікують сонячний день, який буде без опадів☀️.
Вітер прогнозують південно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 12 – 14°, вдень стовпчик термометра підніметься до 30 – 32°.
Читайте також: Яка середня зарплата у вчителя в Харкові, повідомили в міськраді
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ніч тепліша і день спекотний. Прогноз погоди на 30 серпня у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2025 в 19:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 30 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".