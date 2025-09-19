Ночью дождь, днем ветер. Прогноз погоды 20 сентября в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 20 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью прогнозируют небольшой дождь, день пройдет без существенных осадков. Также днем возможна переменная облачность. 🌥
Ветер прогнозируют северо-западный↘️, 7 – 12 м/с, днем ожидают порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем прогреется до 18 – 23°.
В Харькове ночью также ожидают небольшой дождь, день прогнозируют без существенных осадков.
Ветер ожидают северо-западный↘️, 7 – 12 м/с, днем возможны порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10 – 12°, днем столбик термометра поднимется до 20 – 22°.
Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
