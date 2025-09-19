Ночью дождь, днем ветер. Прогноз погоды 20 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 20 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью прогнозируют небольшой дождь, день пройдет без существенных осадков. Также днем ​​возможна переменная облачность. 🌥

Ветер прогнозируют северо-западный↘️, 7 – 12 м/с, днем ​​ожидают порывы, 15 – 20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем ​​прогреется до 18 – 23°.

В Харькове ночью также ожидают небольшой дождь, день прогнозируют без существенных осадков.

Ветер ожидают северо-западный↘️, 7 – 12 м/с, днем ​​возможны порывы, 15 – 20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10 – 12°, днем ​​столбик термометра поднимется до 20 – 22°.