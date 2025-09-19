Live
  • Пт 19.09.2025
  • Харків  +17°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.79

Вночі дощ, вдень сильний вітер. Прогноз погоди 20 вересня у Харкові й області

Погода 19:27   19.09.2025
Оксана Якушко
Вночі дощ, вдень сильний вітер. Прогноз погоди 20 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 20 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі прогнозують невеликий дощ🌧, день пройде без істотних опадів🌤. Також вдень можлива мінлива хмарність.🌥

Вітер прогнозують північно-західний↘️, 7 – 12 м/с, вдень очікують пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14°, вдень прогріється до 18 – 23°.

 

У Харкові вночі також очікують невеликий дощ🌧, день прогнозують без істотних опадів🌤.

Вітер очікують північно-західний↘️, 7 – 12 м/с, вдень можливі пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 10 – 12°, вдень стовпчик термометра підніметься до 20 – 22°.

Читайте також: “Вони всі “ждуни”: Коваленко про тих, хто відмовляється від евакуації

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Майже 40 тисяч мешканців Харківщини отримали гроші на відновлення житла
Майже 40 тисяч мешканців Харківщини отримали гроші на відновлення житла
19.09.2025, 20:31
Пограбування на Салтівці: поліція затримала кривдника літньої дами
Пограбування на Салтівці: поліція затримала кривдника літньої дами
19.09.2025, 20:06
Місцеві в Куп’янську годують окупантів, Харків об’єднує – підсумки 18 вересня
Місцеві в Куп’янську годують окупантів, Харків об’єднує – підсумки 18 вересня
18.09.2025, 23:00
Новини Харкова – головне 19 вересня: ситуація на лінії фронту, обстріли
Новини Харкова – головне 19 вересня: ситуація на лінії фронту, обстріли
19.09.2025, 18:53
“Вони всі “ждуни”: Коваленко про тих, хто відмовляється від евакуації
“Вони всі “ждуни”: Коваленко про тих, хто відмовляється від евакуації
19.09.2025, 09:39
“Грошей немає ні на що”: Гетманцев про економічні преференції для Харкова
“Грошей немає ні на що”: Гетманцев про економічні преференції для Харкова
19.09.2025, 10:19

Новини за темою:

20:49
Холодна ніч, теплий день. Прогноз погоди на 13 вересня у Харкові й області
19:54
Вночі температура до +6. Прогноз погоди на 12 вересня у Харкові й області
20:37
Прохолодна ніч, теплий день. Прогноз погоди на 11 вересня по Харківщині
20:37
Тепло і без дощу. Прогноз погоди на 10 вересня у Харкові й області
19:50
Вдень можливі дощ і гроза. Прогноз погоди на 8 вересня у Харкові й області

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Вночі дощ, вдень сильний вітер. Прогноз погоди 20 вересня у Харкові й області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2025 в 19:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 20 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".