Вночі дощ, вдень сильний вітер. Прогноз погоди 20 вересня у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 20 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі прогнозують невеликий дощ🌧, день пройде без істотних опадів🌤. Також вдень можлива мінлива хмарність.🌥
Вітер прогнозують північно-західний↘️, 7 – 12 м/с, вдень очікують пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14°, вдень прогріється до 18 – 23°.
У Харкові вночі також очікують невеликий дощ🌧, день прогнозують без істотних опадів🌤.
Вітер очікують північно-західний↘️, 7 – 12 м/с, вдень можливі пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 10 – 12°, вдень стовпчик термометра підніметься до 20 – 22°.
- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2025 в 19:27;
Кореспондент Оксана Якушко