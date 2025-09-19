Вночі дощ, вдень сильний вітер. Прогноз погоди 20 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 20 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі прогнозують невеликий дощ🌧, день пройде без істотних опадів🌤. Також вдень можлива мінлива хмарність.🌥

Вітер прогнозують північно-західний↘️, 7 – 12 м/с, вдень очікують пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14°, вдень прогріється до 18 – 23°.

У Харкові вночі також очікують невеликий дощ🌧, день прогнозують без істотних опадів🌤.

Вітер очікують північно-західний↘️, 7 – 12 м/с, вдень можливі пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 10 – 12°, вдень стовпчик термометра підніметься до 20 – 22°.