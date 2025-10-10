Дождь и туман. Прогноз погоды на 11 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 11 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В харьковской области днем ​​прогнозируют небольшой дождь. Ночью и утром ожидают туман, видимость 200 – 500 м. В целом, днем ​​будет облачно с прояснениями.

Ветер прогнозируют северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11° тепла, днем ​​от 10 до 15°.

В Харькове днем ​​ожидают небольшой дождь. Ночью и утром прогнозируют туман, видимость 200 – 500 м.

Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8 – 10°, днем ​​столбик термометра поднимется до 12 – 14°.