Live
  • Пт 10.10.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

Дождь и туман. Прогноз погоды на 11 октября в Харькове и области

Погода 20:05   10.10.2025
Оксана Якушко
Дождь и туман. Прогноз погоды на 11 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 11 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В харьковской области днем ​​прогнозируют небольшой дождь. Ночью и утром ожидают туман, видимость 200 – 500 м. В целом, днем ​​будет облачно с прояснениями.
Ветер прогнозируют северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11° тепла, днем ​​от 10 до 15°.

В Харькове днем ​​ожидают небольшой дождь. Ночью и утром прогнозируют туман, видимость 200 – 500 м.
Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8 – 10°, днем ​​столбик термометра поднимется до 12 – 14°.

Читайте также: Электроэнергию в Харькове будут подавать по графику – мэрия

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное 10 октября: последствия ударов, город без света
Новости Харькова — главное 10 октября: последствия ударов, город без света
10.10.2025, 16:48
Электроэнергию в Харькове будут подавать по графику – мэрия
Электроэнергию в Харькове будут подавать по графику – мэрия
10.10.2025, 09:53
На Харьковщине начались аварийные отключения – что известно
На Харьковщине начались аварийные отключения – что известно
10.10.2025, 08:41
Опасная погода будет бушевать в Харькове и области с этого часа и до утра
Опасная погода будет бушевать в Харькове и области с этого часа и до утра
09.10.2025, 20:22
8 лет за решеткой для Одарченко: ВАКС подтвердил приговор харьковскому нардепу
8 лет за решеткой для Одарченко: ВАКС подтвердил приговор харьковскому нардепу
10.10.2025, 18:23
Дождь и туман. Прогноз погоды на 11 октября в Харькове и области
Дождь и туман. Прогноз погоды на 11 октября в Харькове и области
10.10.2025, 20:05

Новости по теме:

09.10.2025
Туман утром, днем ​​гроза. Прогноз погоды на 10 октября в Харькове и области
07.10.2025
Днем тепло и небольшой дождь. Прогноз погоды на 8 октября в Харькове и области
03.10.2025
Днем тепло и небольшой дождь. Прогноз погоды на 4 октября в Харькове и области
01.10.2025
Возможен небольшой дождь. Прогноз погоды на 2 октября в Харькове и области
29.09.2025
Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 30 сентября в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Дождь и туман. Прогноз погоды на 11 октября в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 октября 2025 в 20:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 11 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".