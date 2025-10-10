Дождь и туман. Прогноз погоды на 11 октября в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 11 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В харьковской области днем прогнозируют небольшой дождь. Ночью и утром ожидают туман, видимость 200 – 500 м. В целом, днем будет облачно с прояснениями.
Ветер прогнозируют северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11° тепла, днем от 10 до 15°.
В Харькове днем ожидают небольшой дождь. Ночью и утром прогнозируют туман, видимость 200 – 500 м.
Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8 – 10°, днем столбик термометра поднимется до 12 – 14°.
