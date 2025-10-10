Live
Дощ і туман. Прогноз погоди на 11 жовтня у Харкові й області

Погода 20:05   10.10.2025
Оксана Якушко
Дощ і туман. Прогноз погоди на 11 жовтня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 11 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У харківській області вдень прогнозують невеликий дощ🌧. Вночі та вранці очікують туман🌫, видимість👀 200 – 500 м. Загалом, вдень буде хмарно з проясненнями🌥.

Вітер прогнозують північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11° тепла, вдень від 10 до 15°.

 

У Харкові вдень очікують невеликий дощ🌧. Вночі та вранці прогнозують туман🌫, видимість👀 200 – 500 м.

Вітер буде північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 8 – 10°, вдень стовпчик термометра підніметься до 12 – 14°.

Читайте також: Електроенергію в Харкові подаватимуть за графіком – мерія

Автор: Оксана Якушко
