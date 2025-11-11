Дождь и ночью, и днем: прогноз погоды в Харькове и области на 12 ноября

В среду, 12 ноября, в Харькове ночью прогнозируют дождь, днем — небольшой дождь. По области осадки ночью местами будут значительными.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 9 до 11, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 5 до 10 тепла, днем — от 8 до 13 градусов.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный – 5-10 м/с.

«Ноябрь сейчас – во всей своей красе, с туманами, дождями, похолоданиями и одновременно теплой погодой. Так будет и завтра. 12 ноября влажная погода будет преобладать практически повсюду, однако дожди более ощутимые ожидаются в западных областях, на востоке Украины и в Крыму, а вечером в среду — еще плюс Одесская, Винницкая, Черкасская области. На остальной территории Украины либо облачность, либо морось, можно перебегать между каплями», — пишет синоптик Наталья Диденко.

