Дощ і вночі, і вдень: прогноз погоди в Харкові та області на 12 листопада
У середу, 12 листопада, у Харкові вночі прогнозують дощ, удень – невеликий дощ. По області опади вночі місцями будуть значними.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 9 до 11, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі буде від 5 до 10 тепла, вдень – від 8 до 13 градусів.
Вітер уночі південно-західний, удень північно-західний – 5-10 м/с.
“Листопад зараз – у всій своїй красі, з туманами, дощами, похолоданнями і водночас теплою погодою. Так буде й завтра. 12 листопада волога погода переважатиме практично повсюди, проте дощі більш відчутні очікуються у західних областях, на сході України та в Криму, а ввечері в середу – ще плюс Одещина, Вінниччина, Черкащина. На решті території України або хмарність, або мряка, можна перебігати поміж краплинами”, – пише синоптикиня Наталка Діденко.
Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2025 в 20:17