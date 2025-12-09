«Ситуация очень сложная, честно», — защитник с Купянского направления (видео)

Об обстановке на Купянском направлении рассказал в эфире нацмарафона Владислав Золотарев, офицер группы управления штаба первой пограничной комендатуры «Орион» бригады «Месть».

«Я не пытаюсь сейчас кого-то успокоить. Ситуация очень сложная, честно. На каждом направлении нашей ответственности, на каждом направлении других бригад или корпусов. Но нужно задать вопрос, когда россияне говорили правду. За всю нашу историю, мне кажется, это было минимальное количество раз», — высказался защитник относительно российской пропаганды.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Информация российских ресурсов отличается от реальной обстановки на Купянском направлении, подчеркнул Золотарев.

«Враг на участке нашей ответственности, подразделения «Орион», предпринимает попытки полностью либо отрезать нашу логистику, либо навредить ей. Где-то у них это получается, где-то нет. Мы тоже не дураки, мы меняем все пути, мы привлекаем НРК, потому что наш прогресс, технологический прогресс не стоит на месте. И благодаря тем людям, которые донатят, и благодаря другой помощи, мы можем себе это позволить. Использовать не людей, не автомобили, не водителей, а роботов, которые очень хорошо сейчас с этим справляются», — пояснил военный.

Он заверил, что защитникам есть, что есть, чем уничтожать врага и чем греться на позициях.

«У них даже выходные есть. Поэтому то, что сейчас пытаются сделать военные России, им не удается. Штурмы, конечно, есть, они пытаются просочиться на позиции в зоне ответственности, но мы их отражаем. Есть килл-зоны, в которых они просто не выживают», — добавил Золотарев.