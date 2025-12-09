«Ситуація дуже складна, чесно», — захисник з Куп’янського напрямку (відео)

Про обстановку на Куп’янському напрямку розповів в етері нацмарафону Владислав Золотарьов, офіцер групи управління штабу першої прикордонної комендатури “Оріон” бригади “Помста”.

«Я не намагаюся зараз когось заспокоїти. Ситуація дуже складна, чесно. На кожному напрямі нашої відповідальності, кожному напрямі інших бригад чи корпусів. Але треба поставити запитання, коли росіяни говорили правду. За всю нашу історію, на мою думку, це була мінімальна кількість разів», — висловився захисник щодо російської пропаганди.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Інформація російських ресурсів відрізняється від реальної обстановки на Куп’янському напрямку, відзначив Золотарьов.

“Ворог на ділянці нашої відповідальності, підрозділу “Оріон”, здійснює спроби повністю або відрізати нашу логістику, або нашкодити їй. Десь це в них виходить, десь ні. Ми теж не дурні, ми міняємо всі шляхи, ми залучуємо НРК, бо наш прогрес, технологічний прогрес не стоїть на місці. І завдяки тим людям, які донатять, і завдяки іншій допомозі, ми можемо це собі дозволити, використовувати не людей, не автомобілі, не водіїв, а роботів, які дуже гарно зараз з цим справляються”, – пояснив військовий.

Він запевнив, що захисники мають що їсти, чим знищувати ворога і чим грітися на позиціях.

“Навіть вихідні мають. Тому те, що зараз намагаються зробити військові Росії, їм це не вдається. Штурми, звісно, є, вони намагаються просочитися на позиції в зоні відповідальності, але ми їх відбиваємо. Є кілзони, в яких вони просто-таки не виживають”, – додав Золотарьов.