Вичавити росіян з Куп’янська повністю не вдається, що у Вовчанську – Трегубов

У Куп’янську окупанти утримують певні будинки в північних районах, а місто Вовчанськ – зона активних боїв, розповів в етері нацмарафону начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Він нагадав, що ворожі війська ще в листопаді намагалися взяти під контроль центральні райони Куп’янська.

«На фоні цієї радості вони собі вже повідомили про контроль над містом. Але фактично, навіть у центральних районах, вони не затримались. Як результат: вже наприкінці листопада їхня пропаганда повністю не зійшлася з реальністю. Вичавити їх з міста повністю не вдається, але вони присутні лише в окремих його районах», – зазначив Трегубов.

У Вовчанську, продовжує він, українські війська присутні в західних, східних і частково південних районах міста.

«Росіяни намагаються лізти через північ та центр, також намагаються обходити саме місто. Там зона активних боїв, що додатково ускладнюється сильними руйнаціями міста в цілому. Ми вже говоримо не про те, за ким буде місто, а про те, за ким буде те, що залишилось від міста», – сказав Трегубов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»