Выдавить россиян из Купянска полностью не удается, что в Волчанске – Трегубов
В Купянске оккупанты удерживают определенные дома в северных районах, а город Волчанск – зона активных боев, рассказал в эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Он напомнил, что вражеские войска еще в ноябре пытались взять под контроль центральные районы Купянска.
«На фоне этой радости они уже сообщили о контроле над городом. Но, фактически, даже в центральных районах они не задержались. Как результат: уже в конце ноября их пропаганда полностью не сошлась с реальностью. Выдавить их из города полностью не удается, но они присутствуют только в отдельных его районах», — отметил Трегубов.
В Волчанске, продолжает он, украинские войска находятся в западных, восточных и частично южных районах города.
«Россияне пытаются лезть через север и центр, также пытаются обходить сам город. Там зона активных боев, что дополнительно осложняется сильными разрушениями города в целом. Мы уже говорим не о том, за кем будет город, а о том, за кем будет то, что осталось от города», – сказал Трегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
