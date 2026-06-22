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Харьковчан предупреждают об опасной погоде: надвигается гроза

Общество 15:39   22.06.2026
Виктория Яковенко
Харьковчан предупреждают об опасной погоде: надвигается гроза

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харькове сегодня, 22 июня.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 22 июня по городу ожидается гроза, шквал, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — пишут в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала: в ближайшее время во многих странах Западной Европы ожидается очень сильная жара. Однако она сразу успокоила: бояться экстремальной температуры украинцам не стоит. «Благословенный климат Украины позволит избежать этой невыносимой жары с запада континента, у нас действительно температура воздуха повышается, но до приемлемых летних значений, пусть побудут себе и +30 с хвостиком, но до +40 не дойдет», — писала Диденко.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2026 в 15:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харькове сегодня, 22 июня.".