Харьковчан предупреждают об опасной погоде: надвигается гроза

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харькове сегодня, 22 июня.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 22 июня по городу ожидается гроза, шквал, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — пишут в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала: в ближайшее время во многих странах Западной Европы ожидается очень сильная жара. Однако она сразу успокоила: бояться экстремальной температуры украинцам не стоит. «Благословенный климат Украины позволит избежать этой невыносимой жары с запада континента, у нас действительно температура воздуха повышается, но до приемлемых летних значений, пусть побудут себе и +30 с хвостиком, но до +40 не дойдет», — писала Диденко.