Харків’ян попереджають про небезпечну погоду: насувається гроза

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища у Харкові сьогодні, 22 червня.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 22 червня по місту очікується гроза, шквал, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла: найближчим часом у багатьох країнах Західної Європи очікується дуже сильна спека. Однак вона одразу заспокоїла: боятися екстремальної температури українцям не варто. «Благословенний клімат України дасть змогу уникнути цієї нестерпної спеки із заходу континенту, у нас справді температура повітря підвищується, але до прийнятних літніх значень, хай побудуть собі й +30 з хвостиком, але до +40 не дійде», – писала Діденко.