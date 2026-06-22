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Харків’ян попереджають про небезпечну погоду: насувається гроза

Суспільство 15:39   22.06.2026
Вікторія Яковенко
Харків’ян попереджають про небезпечну погоду: насувається гроза

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища у Харкові сьогодні, 22 червня.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 22 червня по місту очікується гроза, шквал, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла: найближчим часом у багатьох країнах Західної Європи очікується дуже сильна спека. Однак вона одразу заспокоїла: боятися екстремальної температури українцям не варто. «Благословенний клімат України дасть змогу уникнути цієї нестерпної спеки із заходу континенту, у нас справді температура повітря підвищується, але до прийнятних літніх значень, хай побудуть собі й +30 з хвостиком, але до +40 не дійде», – писала Діденко.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2026 в 15:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища у Харкові сьогодні, 22 червня.".