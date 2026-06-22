Новини Харкова – головне 22 червня: FPV били по багатоповерхівках, КАБи по ТЕЦ

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

13:50

Що радять цивільним захисники, які воюють на Куп’янському напрямку

Будь-яке пересування поблизу лінії фронту наразі проводиться в режимі спецоперації. Зокрема, через загрозу ворожих БпЛА, повідомив в етері нацмарафону офіцер відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ Віктор Петрович.

«Дуже небезпечно. Будь-яке пересування ближче 20-10 км, воно проходить в режимі спецоперації, РЕБами, аналізом неба. Ці пересування зараз зведені до мінімуму. Ми намагаємось якомога менше пересуватись, щоб наші позиції не розкривати. Робиться це більше за поганої погоди. Цивільним взагалі я б порадив виїжджати з цих територій і евакуюватись, не випробовувати долю. Прифронтові зони надзвичайно небезпечні, нашим військовим доводить допомагати через важку гуманітарну ситуацію місцевим мешканцям, що також відволікає воїнів від знищення ворога. Доводиться проводити евакуацію поранених цивільних. Тому цивільним моя порада: виїжджати і берегти своє життя», – звернувся Віктор Петрович.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

11:58

Загроза FPV-дронів та КАБів для Харкова: що робить міська влада

Мер Харкова Ігор Терехов навів дані про наслідки російських ударів по Харкову за минулий тиждень. Він відзначився розширенням арсеналу засобів, якими тероризують місто: повернулися КАБи та частіше почали залітати FPV.

“Окремо хочу зупинитися на загрозі FPV-дронів та КАБів. Міська влада перебуває у безперервній комунікації з військовим командуванням. Ми зі свого боку оперативно передаємо всю інформацію, фіксуємо наслідки та готові організаційно, технічно й логістично підтримати будь-яке рішення Сил оборони, спрямоване на захист Харкова та харківʼян. Проте маємо бути свідомими: вибір тактики оборони та безпосереднє знищення ворожих цілей – це виключна прерогатива ЗСУ. Ми ж своєю чергою зробимо все можливе на нашому рівні, аби їм посприяти”, – підкреслив Терехов.

10:26

Харківський генерал “Марсель” перейшов на роботу до РНБО

Сергій Мельник (“Марсель”), який командував Харківським військовим гарнізоном у перші роки повномасштабного російського вторгнення, повідомив про зміну місця роботи.

“Відсьогодні продовжую службу Українському народові у складі Ради національної безпеки та оборони України. Дякую секретарю РНБО України Рустему Умєрову за довіру. Для мене це відповідальність і можливість надалі працювати для зміцнення безпеки держави та захисту її національних інтересів”, – написав Мельник у фейсбуці.

08:44

Російські штурми активізувалися: 21 атака на Харківщині за добу

“На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів в напрямку Ізбицького та в районах населених пунктів Лиман, Стариця та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував, в напрямку Глушківки, Курилівки, Шийківки та Малої Шапківки”, – поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 22 червня.

08:40

Одна людина загинула та семеро постраждали на Харківщині за добу від обстрілів – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що за добу по Харківській області прилетіло десять російських КАБів, також ворог використав проти цивільних понад півсотні БпЛА, з яких 18 – FPV-дронів. Серед руйнувань, згаданих Синєгубовим, — приліт по інфраструктурі цивільного підприємства в селищі Подвірки Харківського району. Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що 21 червня армія РФ била ТЕЦ під Харковом КАБами.

08:34

FPV-дрони атакували багатоповерхівки в Харкові – прокуратура

“За даними слідства, вночі 22 червня ворожий FPV-дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі м. Харкова. Пошкоджено скління квартир. Напередодні, 21 червня орієнтовно о 19:35, ще один російський FPV-дрон поцілив у багатоповерхівку у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару пошкоджено фасад будівлі та вікна”, – повідомила Харківська обласна прокуратура.

Минулої доби, виходячи з даних прокуратури, саме FPV-дрони були основною зброєю російського терору проти цивільних на Харківщині. Докладніше.

07:03

Вночі від удару БпЛА горіла багатоповерхівка

Чергова тривожна ніч була в Харкові. Повітряна тривога була актуальна з 23:55 до 01:20 та з 02:50 до 06:19. Основною її причиною, за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, були російські ударні БпЛА.

Безпілотники кілька разів підлітали до меж Харкова, а також залітали в небо над містом. Одразу після опівночі моніторингові канали попередили про небезпеку жителів Павлова Поля.

Після цього стався вибух. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” по житловій багатоповерхівці. А також – про те, що на місці виникла пожежа. Пізніше він уточнив – горів фасадний матеріал на будинку, на рівні 22-го поверху. Загоряння саме згасло. Є вибиті вікна, але обійшлось без постраждалих.