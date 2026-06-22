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Маршрути транспорту в Харкові зміняться в понеділок, 22 червня: подробиці

Транспорт 07:21   22.06.2026
Оксана Горун
Маршрути транспорту в Харкові зміняться в понеділок, 22 червня: подробиці Фото: пресслужба ХМР

Зміни будуть актуальними з 09:00 до 19:00 22 червня. Вони торкнуться двох маршрутів трамваїв та одного – тролейбуса. Також працюватиме тимчасовий автобус. 

У цей час рух трамваїв припиниться на проспекті Байрона та вулиці Морозова (від Одеської до вул. Мухачова). Тролейбусів (без достатнього запасу автономного ходу) – на вулицях Павла Тичини, Деповській та Південнопроєктній.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з виконанням робіт АТ “Харківобленерго”, – пояснила пресслужба Харківської міськради.

Зміни торкнуться маршрутів трамваїв №5, 8 та тролейбуса №6. Вони підуть так:

  • трамваї №5 та 8 курсуватимуть до розворотного кола “Вул. Мухачова” (замість розворотного кола “Вул. Одеська”).
  • частина тролейбусів на маршруті №6 курсуватиме основним шляхом завдяки автономному ходу (зі збільшеним інтервалом руху), решта – від розворотного кола “Вул. Університетська” до розворотного кола “Парк “Зустріч”.

На час, поки електротранспорт не працює, пустять тимчасовий автобус – від Одеської до Мухачова через проспект Байрона та вул. Морозова.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2026 в 07:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зміни будуть актуальними з 09:00 до 19:00 22 червня. Вони торкнуться двох маршрутів трамваїв та одного – тролейбуса. Також працюватиме тимчасовий автобус".