Маршрути транспорту в Харкові зміняться в понеділок, 22 червня: подробиці

Зміни будуть актуальними з 09:00 до 19:00 22 червня. Вони торкнуться двох маршрутів трамваїв та одного – тролейбуса. Також працюватиме тимчасовий автобус.

У цей час рух трамваїв припиниться на проспекті Байрона та вулиці Морозова (від Одеської до вул. Мухачова). Тролейбусів (без достатнього запасу автономного ходу) – на вулицях Павла Тичини, Деповській та Південнопроєктній.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з виконанням робіт АТ “Харківобленерго”, – пояснила пресслужба Харківської міськради.

Зміни торкнуться маршрутів трамваїв №5, 8 та тролейбуса №6. Вони підуть так:

трамваї №5 та 8 курсуватимуть до розворотного кола “Вул. Мухачова” (замість розворотного кола “Вул. Одеська”).

частина тролейбусів на маршруті №6 курсуватиме основним шляхом завдяки автономному ходу (зі збільшеним інтервалом руху), решта – від розворотного кола “Вул. Університетська” до розворотного кола “Парк “Зустріч”.

На час, поки електротранспорт не працює, пустять тимчасовий автобус – від Одеської до Мухачова через проспект Байрона та вул. Морозова.