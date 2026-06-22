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Маршруты транспорта в Харькове изменятся в понедельник, 22 июня: подробности

Транспорт 07:21   22.06.2026
Оксана Горун
Маршруты транспорта в Харькове изменятся в понедельник, 22 июня: подробности Фото: пресс-служба ХГС

Изменения будут актуальны с 09:00 до 19:00 22 июня. Они коснутся двух маршрутов трамваев и одного — троллейбуса. Также будет работать временный автобус. 

В это время движение трамваев прекратится на проспекте Байрона и улице Морозова (от Одесской до ул. Мухачева). Троллейбусов (без достаточного запаса автономного хода) — на улицах Павла Тычины, Деповской и Южнопроектной.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с выполнением работ АО «Харьковоблэнерго», — пояснила пресс-служба Харьковского горсовета.

Изменения коснуться маршрутов трамваев №5, 8 и троллейбуса №6. Они пойдут следующим образом:

  • трамваи №5 и 8 будут курсировать до разворотного круга «Ул. Мухачева» (вместо разворотного круга «Ул. Одесская»).
  • часть троллейбусов на маршруте №6 будет курсировать по основному пути следования за счет автономного хода (с увеличенным интервалом движения), остальные – от разворотного круга «Ул. Университетская» до разворотного круга «Парк «Зустріч».

На время, пока электротранспорт не работает, пустят временный автобус — от Одесской до Мухачева через проспект Байрона и ул. Морозова.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2026 в 07:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изменения будут актуальны с 09:00 до 19:00 22 июня. Они коснутся двух маршрутов трамваев и одного — троллейбуса. Также будет работать временный автобус".