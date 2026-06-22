Новости Харькова — главное 22 июня: FPV били по многоэтажкам, КАБы — по ТЭЦ

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

13:50

Что советуют гражданским защитники, воюющие на Купянском направлении

Любое передвижение вблизи линии фронта проводится в режиме спецоперации. В частности, из-за угрозы вражеских БпЛА, сообщил в эфире нацмарафона офицер отделения коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ Виктор Петрович.

«Очень опасно. Любое передвижение ближе 20-10 км, оно проходит в режиме спецоперации, РЭБами, анализом неба. Эти передвижения сейчас сведены к минимуму. Мы стараемся как можно меньше передвигаться, чтобы наши позиции не раскрывать. Делается это больше при плохой погоде. Гражданским вообще я бы посоветовал выезжать с этих территорий и эвакуироваться, не испытывать судьбу. Прифронтовые зоны чрезвычайно опасны, нашим военным оказывается помощь из-за тяжелой гуманитарной ситуации местным жителям, что также отвлекает воинов от уничтожения врага. Приходится проводить эвакуацию раненых гражданских. Поэтому гражданским мой совет: уезжать и беречь свою жизнь», – обратился Виктор Петрович.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

11:58

Угроза FPV-дронов и КАБов для Харькова: что делает городская власть

Мэр Харькова Игорь Терехов привел данные о последствиях российских ударов по Харькову за минувшую неделю. Она отличилась расширением арсенала средств, которыми терроризируют город: вернулись КАБы и чаще стали залетать FPV.

«Отдельно хочу остановиться на угрозе FPV-дронов и КАБов. Городские власти находятся в непрерывной коммуникации с военным командованием. Мы, со своей стороны, оперативно передаем всю информацию, фиксируем последствия и готовы организационно, технически и логистически поддержать любое решение Сил обороны, направленное на защиту Харькова и харьковчан. Однако должны осознавать: выбор тактики обороны и непосредственное уничтожение враждебных целей — это исключительная прерогатива ВСУ. Мы же в свою очередь сделаем все возможное на нашем уровне, чтобы им помочь», — подчеркнул Терехов.

10:26

Харьковский генерал «Марсель» перешел на работу в СНБО

Сергей Мельник («Марсель»), который командовал Харьковским военным гарнизоном в первые годы полномасштабного российского вторжения, сообщил о смене места работы.

«С сегодняшнего дня продолжаю службу Украинскому народу в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Благодарю секретаря СНБО Украины Рустема Умерова за доверие. Для меня это ответственность и возможность в дальнейшем работать для укрепления безопасности государства и защиты его национальных интересов», — написал Мельник в Facebook.

08:44

Российские штурмы активизировались: 21 атака на Харьковщине за сутки

«На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений в направлении Избицкого и в районах населенных пунктов Лиман, Старица и Волчанск. На Купянском направлении враг восемь раз атаковал, в направлении Глушковки, Куриловки, Шейковки и Малой Шапковки», — проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 22 июня.

08:40

Один человек погиб и семеро пострадали на Харьковщине за сутки от обстрелов — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки по Харьковской области прилетело десять российских КАБов, также враг использовал против гражданских более полусотни БпЛА, из которых 18 — FPV-дронов. Среди разрушений, упомянутых Синегубовым, — прилет по инфраструктуре гражданского предприятия в поселке Подворки Харьковского района. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что 21 июня армия РФ била по ТЭЦ под Харьковом КАБами.

08:34

FPV-дроны атаковали многоэтажки в Харькове — прокуратура

«По данным следствия, ночью 22 июня вражеский FPV-дрон попал в многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе Харькова. Поврежден остекление квартир. Накануне, 21 июня, ориентировочно в 19:35, еще один российский FPV-дрон попал в многоэтажку в Шевченковском районе Харькова. В результате удара поврежден фасад здания и окна», — сообщила Харьковская областная прокуратура.

За минувшие сутки, исходя из данных прокуратуры, именно FPV-дроны были основным оружием российского террора против гражданских на Харьковщине. Подробнее.

07:03

Ночью от удара БпЛА горела многоэтажка

Очередная тревожная ночь была в Харькове. Воздушная тревога была актуальна с 23:55 по 01:20 и с 02:50 по 06:19. Основной ее причиной, по сообщениям Воздушных сил ВСУ, были российские ударные БпЛА.

Беспилотники несколько раз подлетали к границам Харькова, а также залетали в небо над городом. Сразу после полуночи мониторинговые каналы предупредили об опасности жителей Павлова Поля.

За этим последовал взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по жилой многоэтажке. А также — о том, что на месте возник пожар. Позже он уточнил — горел фасадный материал на доме, на уровне 22-го этажа. Загорание само погасло. Есть выбитые окна, но обошлось без пострадавших.