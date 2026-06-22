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На якому етапі відновлення 16-поверхівки на Соборності України в Харкові

Суспільство 16:48   22.06.2026
Вікторія Яковенко
На якому етапі відновлення 16-поверхівки на Соборності України в Харкові Фото: Харківська міськрада

На вулиці Соборності України продовжується відновлення 16-поверхового будинку, який зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів, повідомляє пресслужба міськради.

«Там уже відновили 700 кв. м покрівлі, перекриття, стінову панель і вентиляційний канал. Крім того, фахівці замінили пошкоджені вікна», – зазначили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Зараз у будинку тривають роботи з утеплення пошкодженої частини фасаду, оздоблення місць загального користування та заміни опорних конструкцій на одному з поверхів.

восстановление дома на Соборности Украины в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома на Соборности Украины в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома на Соборности Украины в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома на Соборности Украины в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома на Соборности Украины в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, переселенці на гроші єВідновлення в основному купують житло в Харкові. Ці дані у нацмарафоні прокоментував міський голова Ігор Терехов.

Читайте також: Загроза FPV-дронів та КАБів для Харкова: що робить міська влада – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2026 в 16:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Соборності України продовжується відновлення 16-поверхового будинку, який зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів, повідомляє пресслужба міськради.".