На якому етапі відновлення 16-поверхівки на Соборності України в Харкові

На вулиці Соборності України продовжується відновлення 16-поверхового будинку, який зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів, повідомляє пресслужба міськради.

«Там уже відновили 700 кв. м покрівлі, перекриття, стінову панель і вентиляційний канал. Крім того, фахівці замінили пошкоджені вікна», – зазначили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Зараз у будинку тривають роботи з утеплення пошкодженої частини фасаду, оздоблення місць загального користування та заміни опорних конструкцій на одному з поверхів.

Нагадаємо, переселенці на гроші єВідновлення в основному купують житло в Харкові. Ці дані у нацмарафоні прокоментував міський голова Ігор Терехов.