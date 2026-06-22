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На каком этапе восстановления 16-этажки на Соборности Украины в Харькове

Общество 16:48   22.06.2026
Виктория Яковенко
На каком этапе восстановления 16-этажки на Соборности Украины в Харькове Фото: Харьковский горсовет

На улице Соборности Украины продолжается восстановление 16-этажного дома, который получил повреждения в результате обстрелов, сообщает пресс-служба горсовета.

«Там уже восстановили 700 кв. м кровли, перекрытия, стеновая панель и вентиляционный канал. Кроме того, специалисты заменили поврежденные окна», — отметили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Сейчас в доме продолжаются работы по утеплению поврежденной части фасада, отделке мест общего пользования и замене опорных конструкций на одном из этажей.

восстановление дома на Соборности Украины в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома на Соборности Украины в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома на Соборности Украины в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома на Соборности Украины в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома на Соборности Украины в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, переселенцы на деньги есть єВідновлення в основном покупают жилье в Харькове. Эти данные в нацмарафоне прокомментировал мэр Игорь Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2026 в 16:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Соборности Украины продолжается восстановление 16-этажного дома, который получил повреждения в результате обстрелов, сообщает пресс-служба горсовета.".