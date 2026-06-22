Котельные для больниц: на Харьковщине готовятся спасать рожениц в блекауты

Несколько опорных больниц Харьковской области получили модульные котельные благодаря поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Они уже использовались во время предыдущих отопительных сезонов и позволили обеспечить стабильную работу медучреждений даже во время длительных отключений света, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам встречи с делегацией ЮНИСЕФ во главе с заместителем исполнительного директора организации Тедом Чайбаном.

Харьковский областной перинатальный центр получил твердотопливную котельную мощностью 1,6 МВт — за средства ЮНИСЕФ и областного бюджета.

«Она обеспечит теплом корпуса учреждения в случае отсутствия централизованного отопления. Для ее работы сформирован резерв топлива, которого хватит от десяти дней до нескольких недель автономного функционирования», — пишет Синегубов.

Он напомнил, что учреждение рассчитано на 170 койко-мест. Ежегодно здесь принимают более 800 родов, большинство из которых — осложненные. Сюда направляют беременных и рожениц с акушерской патологией не только из Харьковской области, но и из прифронтовых громад соседних регионов.