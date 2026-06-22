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Котельні для лікарень: на Харківщині рятуватимуть породіль під час блекаутів

Суспільство 19:10   22.06.2026
Олена Нагорна
Котельні для лікарень: на Харківщині рятуватимуть породіль під час блекаутів Фото: ХОВА

Декілька опорних лікарень Харківської області отримали модульні котельні завдяки підтримці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Вони вже використовувалися під час попередніх опалювальних сезонів та дозволили забезпечити стабільну роботу медустанов навіть під час тривалих відключень світла, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками зустрічі з делегацією ЮНІСЕФ на чолі із заступником виконавчого директора організації Тедом Чайбаном.

Харківський обласний перинатальний центр отримав твердопаливну котельню потужністю 1,6 МВт – за кошти ЮНІСЕФ та обласного бюджету.

“Вона забезпечить теплом корпуси закладу у разі відсутності централізованого опалення. Для її роботи сформовано резерв палива, якого вистачить від десяти днів до кількох тижнів автономного функціонування”, – пише Синєгубов.

Фото: ХОВА

Він нагадав, що заклад розрахований на 170 ліжко-місць. Щороку тут приймають понад 800 пологів, більшість із яких — ускладнені. Сюди скеровують вагітних і породіль з акушерською патологією не лише з Харківської області, а й із прифронтових громад сусідніх регіонів.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2026 в 19:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька опорних лікарень Харківської області отримали модульні котельні завдяки підтримці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).".