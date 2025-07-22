Во враги очень скоро запишут всех — Сюмар о законопроекте «против НАБУ»
Фото: facebook Виктории Сюмар
Все это крупная распланированная кампания как убрать «угрозу» от независимых антикоррупционных органов для своих – Чернышева, Миндича и Ко. Нормы, которые ко второму чтению появились сегодня, только это подтверждают… Своим — все, врагам — закон. Просто во враги очень скоро запишут всех – не только оппозицию, но и любого, кто имеет отличную точку зрения – журналистов, активисты, бизнес. И всю «силу закона» можно будет применить против любого и в любых целях. А аппетит, как известно, приходит во время еды.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: голосование, законопроект, НАБУ, сап, сюмар;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 13:31;
Корреспондент Виктория Сюмар, нардеп, фракция "Европейская солидарность" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все это крупная распланированная кампания как убрать «угрозу» от независимых антикоррупционных органов для своих – Чернышева, Миндича и Ко. Нормы,…".