Во враги очень скоро запишут всех — Сюмар о законопроекте «против НАБУ»

Все это крупная распланированная кампания как убрать «угрозу» от независимых антикоррупционных органов для своих – Чернышева, Миндича и Ко. Нормы, которые ко второму чтению появились сегодня, только это подтверждают… Своим — все, врагам — закон. Просто во враги очень скоро запишут всех – не только оппозицию, но и любого, кто имеет отличную точку зрения – журналистов, активисты, бизнес. И всю «силу закона» можно будет применить против любого и в любых целях. А аппетит, как известно, приходит во время еды.