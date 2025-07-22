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У вороги дуже скоро запишуть усіх – Сюмар про законопроєкт “проти НАБУ”

Політика 13:31   22.07.2025
Вікторія Сюмар
нардепка
фракція "Європейська солідарність"
У вороги дуже скоро запишуть усіх – Сюмар про законопроєкт “проти НАБУ”

Усе це велика розпланована кампанія як прибрати “загрозу” від незалежних антикорупційних органів для своїх – Чернишова, Міндіча і Ко. Норми, які до другого читання зʼявилися сьогодні, тільки це підтверджують… Своїм – все, ворогам – закон. Просто в вороги дуже скоро запишуть всіх – не лише опозицію, але і будь-кого, хто має відмінну точку зору – журналістів, активісті, бізнес. І всю “силу закону” можна буде застосувати проти будь-кого і з будь-якою метою. А апетит, як відомо, приходить під час їжі.

Автор: Вікторія Сюмар, нардепка, фракція "Європейська солідарність"
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 13:31;

  • Кореспондент Вікторія Сюмар, нардепка, фракція "Європейська солідарність" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усе це велика розпланована кампанія як прибрати “загрозу” від незалежних антикорупційних органів для своїх – Чернишова, Міндіча і Ко. Норми,…".