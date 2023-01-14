Десяти населеним пунктам Чугуївщини повернули світло після обстрілу 31 грудня

У Чугуївському районі Харківської області енергетики відновили електропостачання після ворожого обстрілу 31 грудня. Знову зі світлом мешканці близько десяти населених пунктів – Артемівки, Мартової, Нового Бурлука, Базіліївки, Юрченкового, Білого Колодязя, Приколотного, Хотімлі та інших сіл.

Пошкоджень зазнала високовольтна лінія 110 кВ біля Вовчанська, яка живить десять трансформаторних підстанцій. Відновити цю лінію не вдалося. Намагаючись це зробити, бригада двічі потрапляла під обстріли, повідомили у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

“Тому було прийнято рішення відновлювати іншу пошкоджену раніше високовольтну лінію, яка іде через річку Сіверський Донець, і підключати споживачів вже через неї. Це було складне завдання, адже в місці, де проходить ця лінія, дуже стрімка течія. Нам пощастило: вдарили морози, і річка замерзла. Завдяки цьому ми змогли перейти водну перепону та провести роботи із відновлення”, – розповів начальник ХВРЕМ Олександр Ганус.

За його словами, великою проблемою було ще й те, що ця територія не була перевірена ДСНС, і спочатку її потрібно було розмінувати. Результат – сапери знайшли тут декілька розтяжок.