“Харківобленерго” у Харкові задіяли унікальну пересувну лабораторію
Лабораторія потрібна, щоб визначати характеристики трансформаторів напруги та систем релейного захисту, автоматики електропідстанцій, повідомили у “Харківобленерго”.
Пересувну повірочну лабораторію ППЛ-110 розпочав експлуатувати персонал служби метрології АТ “Харківобленерго”. Це вдалося завдяки інвестиційній програмі товариства.
Лабораторія призначена для визначення метрологічних характеристик (повірки, калібрування) однофазних і трифазних трансформаторів напруги (ТН) 6-110 кВ вузлів обліку електричної енергії та систем релейного захисту, автоматики електропідстанцій товариства. Сучасних аналогів цій лабораторії в Україні немає, розповів начальник служби метрології Ігор Корнійчик.
Лабораторія змонтована на базі автомобіля Renault Master, але все обладнання в ній – українського виробництва. Фургон може перевозити до 5 осіб. Це актуально для віддалених підстанцій і там, де відсутній постійний оперативний персонал, що дає змогу економити на перевезенні працівників і обладнання.
“Можу сказати з гордістю, що в її розробці і проектуванні безпосередню участь брав персонал товариства. Унікальність ППЛ-110 полягає в керуванні її роботою і обміні інформацією з оператором за допомогою блоку управління з сенсорною панеллю і спеціалізованого програмного забезпечення, а також мобільна трансформація (спеціальні візки та рампа) з високовольтним силовим і еталонним обладнанням, що дозволяє розгортати повірочну схему ТН 35-110 кВ на відкритому устаткуванні безпосередньо в місці експлуатації ТН. У результаті ми отримали повну автоматизацію процесу вимірювання похибок однофазних і трифазних ТН. Передбачений і ручний режим роботи по точках вимірювання для більш ретельного дослідження”, – зазначив Ігор Корнійчик.
“Поки що лабораторія використовується у Харкові, але у подальшому планується охопити всю область”, – повідомив Ігор Корнійчик.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 13:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лабораторія потрібна, щоб визначати характеристики трансформаторів напруги та систем релейного захисту, автоматики електропідстанцій, повідомили у “Харківобленерго”.".