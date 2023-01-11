«Харьковоблэнерго» в Харькове задействовали уникальную передвижную лабораторию

Лаборатория нужна, чтобы определять характеристики трансформаторов напряжения и систем релейной защиты, автоматики электроподстанций общества, сообщили в «Харьковоблэнерго».

Передвижную поверочную лабораторию ППЛ-110 ввели в эксплуатацию персонал службы метрологии АО «Харьковоблэнерго». Это удалось благодаря инвестиционной программе общества.

Лаборатория предназначена для определения метрологических характеристик (поверки, калибровки) однофазных и трехфазных трансформаторов напряжения (ТН) 6-110 кВ узлов учета электрической энергии и систем релейной защиты, автоматики электроподстанций общества. Современных аналогов этой лаборатории в Украине нет, рассказал начальник службы метрологии Игорь Корнийчик.

Лаборатория смонтирована на базе автомобиля Renault Master, но все оборудование в ней – украинского производства. Фургон может перевозить до 5 человек. Это актуально для удаленных подстанций и там, где отсутствует постоянный оперативный персонал, что позволяет экономить на перевозке работников и оборудования.

«Могу сказать с гордостью, что в ее разработке и проектировании непосредственное участие принимал наш персонал. Уникальность ППЛ-110 заключается в управлении ее работой и обмене информацией с оператором через блок управления с сенсорной панелью и специализированным программным обеспечением, а также мобильная трансформация (специальные тележки и рампа) с высоковольтным силовым и эталонным оборудованием, позволяющим разворачивать поверочную схему ТН 35-110 кВ на открытом оборудовании непосредственно в месте», — отметил Игорь Корнийчик.

«Пока лаборатория используется в Харькове, но в дальнейшем планируется охватить всю область», — сообщил Игорь Корнийчик.