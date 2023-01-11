За время войны в Харькове восстановили свет на 593 улицах — мэрия

Специалисты городского КП «Горсвет» продолжают устранять последствия российских обстрелов и другие аварии в городе. Только с начала года в Харькове устранили 78 аварий на сетях внешнего освещения.

«С начала полномасштабного вторжения специалисты КП «Горсвет» устранили более 3,5 тыс. аварий и возобновили освещение на 593 улицах», — привели свежую статистику в Харьковском горсовете.

По информации мэрии, только за первые 10 дней года коммунальщики устранили 78 аварий. В Харькове отремонтировали 21 светильник и шесть исполнительных пунктов, возобновили работу 19 км сетей освещения и заменили одну опору.

Помимо того, «горсветовцы» участвуют в подключении к питанию блокпостов и «пунктів незламності».