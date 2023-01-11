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За время войны в Харькове восстановили свет на 593 улицах — мэрия

Общество 12:05   11.01.2023
Оксана Горун
За время войны в Харькове восстановили свет на 593 улицах — мэрия Фото: Харьковский горсовет

Специалисты городского КП «Горсвет» продолжают устранять последствия российских обстрелов и другие аварии в городе. Только с начала года в Харькове устранили 78 аварий на сетях внешнего освещения.

«С начала полномасштабного вторжения специалисты КП «Горсвет» устранили более 3,5 тыс. аварий и возобновили освещение на 593 улицах», — привели свежую статистику в Харьковском горсовете.

Горсвет в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

По информации мэрии, только за первые 10 дней года коммунальщики устранили 78 аварий. В Харькове отремонтировали 21 светильник и шесть исполнительных пунктов, возобновили работу 19 км сетей освещения и заменили одну опору.

Горсвет в Харькове 2
Фото: Харьковский горсовет

Помимо того, «горсветовцы» участвуют в подключении к питанию блокпостов и «пунктів незламності».

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    • Горсвет в Харькове 3
    Фото: Харьковский горсовет
    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 12:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты городского КП «Горсвет» продолжают устранять последствия российских обстрелов и другие аварии в городе. Только с начала года в Харькове устранили 78 аварий на сетях внешнего освещения".