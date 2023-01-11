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За час війни в Харкові відновили світло на 593 вулицях – мерія

Суспільство 12:05   11.01.2023
Оксана Горун
За час війни в Харкові відновили світло на 593 вулицях – мерія

Фахівці міського КП “Міськсвітло” продовжують усувати наслідки російських обстрілів та інші аварії в місті. Лише з початку року в Харкові усунули 78 аварій на мережах зовнішнього освітлення.

“З початку повномасштабного вторгнення фахівці КП “Міськсвітло” усунули понад 3,5 тис. аварій та поновили освітлення на 593 вулицях”, – навели свіжу статистику в Харківській міськраді.

Міськсвітло у Харкові

За інформацією мерії, лише за перші 10 днів року комунальники усунули 78 аварій. У Харкові відремонтували 21 світильник та шість виконавчих пунктів, відновили роботу 19 км мереж освітлення та замінили одну опору.

Міськсвітло у Харкові 2

Крім того, “міськсвітлівці” беруть участь у підключенні до живлення блокпостів та “пунктів незламності”.

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    • Міськсвітло у Харкові 3

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «За час війни в Харкові відновили світло на 593 вулицях – мерія»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 12:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці міського КП “Горсвет” продовжують усувати наслідки російських обстрілів та інші аварії в місті. Лише з початку року в Харкові усунули 78 аварій на мережах зовнішнього освітлення".