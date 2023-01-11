За час війни в Харкові відновили світло на 593 вулицях – мерія

Фахівці міського КП “Міськсвітло” продовжують усувати наслідки російських обстрілів та інші аварії в місті. Лише з початку року в Харкові усунули 78 аварій на мережах зовнішнього освітлення.

“З початку повномасштабного вторгнення фахівці КП “Міськсвітло” усунули понад 3,5 тис. аварій та поновили освітлення на 593 вулицях”, – навели свіжу статистику в Харківській міськраді.

За інформацією мерії, лише за перші 10 днів року комунальники усунули 78 аварій. У Харкові відремонтували 21 світильник та шість виконавчих пунктів, відновили роботу 19 км мереж освітлення та замінили одну опору.

Крім того, “міськсвітлівці” беруть участь у підключенні до живлення блокпостів та “пунктів незламності”.