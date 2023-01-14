Live
  • Суббота 14.01.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

Десяти населенным пунктам Чугуевщины вернули свет после обстрела 31 декабря

Общество 10:06   14.01.2023
Елена Нагорная
Десяти населенным пунктам Чугуевщины вернули свет после обстрела 31 декабря

В Чугуевском районе Харьковской области энергетики восстановили электроснабжение после вражеского обстрела 31 декабря. Снова со светом жители около десяти населенных пунктов — Артемовки, Мартовой, Нового Бурлука, Базилиевки, Юрченково, Белого Колодезя, Приколотного, Хотомли и других сел.

Повреждения получила высоковольтная линия 110 кВ возле Волчанска, которая питает десять трансформаторных подстанций. Восстановить эту линию не удалось. Пытаясь это сделать, бригада дважды попадала под обстрелы, сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

«Поэтому было принято решение восстанавливать другую поврежденную ранее высоковольтную линию, которая идет через реку Северский Донец, и подключать потребителей уже через нее. Это была сложная задача, ведь в месте, где проходит эта линия, очень стремительное течение. Нам повезло: ударили морозы, и река замерзла. Благодаря этому мы смогли перейти водную преграду и провести работы по восстановлению», — рассказал начальник Харьковского высоковольтного РЭС Александр Ганус.

Читайте также: «Харьковоблэнерго» в Харькове задействовало уникальную передвижную лабораторию

По его словам, большой проблемой было еще и то, что эта территория не была проверена ГСЧС, и сначала ее нужно было разминировать. Результат — саперы нашли здесь несколько растяжек.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

11:19
В городе на Харьковщине аварийное отключение света: обесточены котельные
11:08
В девяти областях Украины — аварийные отключения света — Укрэнерго
15:32
С водой и светом. В Харькове производят комфортные подземные бункеры
12:05
За время войны в Харькове восстановили свет на 593 улицах — мэрия
10:49
В Харьковской области — аварийные отключения света — Укрэнерго

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Десяти населенным пунктам Чугуевщины вернули свет после обстрела 31 декабря»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 10:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе Харьковской области энергетики восстановили электроснабжение после вражеского обстрела 31 декабря. Снова со светом жители около десяти населенных пунктов — Артемовки, Мартовой, Нового Бурлука, Базилиевки, Юрченково, Белого Колодезя, Приколотного, Хотомли и других сел.".