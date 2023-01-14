Десяти населенным пунктам Чугуевщины вернули свет после обстрела 31 декабря
В Чугуевском районе Харьковской области энергетики восстановили электроснабжение после вражеского обстрела 31 декабря. Снова со светом жители около десяти населенных пунктов — Артемовки, Мартовой, Нового Бурлука, Базилиевки, Юрченково, Белого Колодезя, Приколотного, Хотомли и других сел.
Повреждения получила высоковольтная линия 110 кВ возле Волчанска, которая питает десять трансформаторных подстанций. Восстановить эту линию не удалось. Пытаясь это сделать, бригада дважды попадала под обстрелы, сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».
«Поэтому было принято решение восстанавливать другую поврежденную ранее высоковольтную линию, которая идет через реку Северский Донец, и подключать потребителей уже через нее. Это была сложная задача, ведь в месте, где проходит эта линия, очень стремительное течение. Нам повезло: ударили морозы, и река замерзла. Благодаря этому мы смогли перейти водную преграду и провести работы по восстановлению», — рассказал начальник Харьковского высоковольтного РЭС Александр Ганус.
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По его словам, большой проблемой было еще и то, что эта территория не была проверена ГСЧС, и сначала ее нужно было разминировать. Результат — саперы нашли здесь несколько растяжек.
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- • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 10:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе Харьковской области энергетики восстановили электроснабжение после вражеского обстрела 31 декабря. Снова со светом жители около десяти населенных пунктов — Артемовки, Мартовой, Нового Бурлука, Базилиевки, Юрченково, Белого Колодезя, Приколотного, Хотомли и других сел.".