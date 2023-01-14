Десяти населенным пунктам Чугуевщины вернули свет после обстрела 31 декабря

В Чугуевском районе Харьковской области энергетики восстановили электроснабжение после вражеского обстрела 31 декабря. Снова со светом жители около десяти населенных пунктов — Артемовки, Мартовой, Нового Бурлука, Базилиевки, Юрченково, Белого Колодезя, Приколотного, Хотомли и других сел.

Повреждения получила высоковольтная линия 110 кВ возле Волчанска, которая питает десять трансформаторных подстанций. Восстановить эту линию не удалось. Пытаясь это сделать, бригада дважды попадала под обстрелы, сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

«Поэтому было принято решение восстанавливать другую поврежденную ранее высоковольтную линию, которая идет через реку Северский Донец, и подключать потребителей уже через нее. Это была сложная задача, ведь в месте, где проходит эта линия, очень стремительное течение. Нам повезло: ударили морозы, и река замерзла. Благодаря этому мы смогли перейти водную преграду и провести работы по восстановлению», — рассказал начальник Харьковского высоковольтного РЭС Александр Ганус.

По его словам, большой проблемой было еще и то, что эта территория не была проверена ГСЧС, и сначала ее нужно было разминировать. Результат — саперы нашли здесь несколько растяжек.