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Від Херсона до Харкова Україна бореться за кожен метр своєї землі – Байден

Політика 18:59   21.02.2023
Олена Нагорна
Від Херсона до Харкова Україна бореться за кожен метр своєї землі – Байден

Президент США Джо Байден, який прибув до Польщі після свого візиту в Україну 20 лютого, виступає із промовою у Королівському замку.

Американський лідер наголосив, що через рік після початку повномасштабного вторгнення РФ Україна все ще є незалежною.

“Від Херсона до Харкова Україна бореться за кожний метр своєї землі На 50% території, яку захопила Росія рік тому, вже розвивається український синьо-жовтий прапор. А президент Зеленський все ще керівник демократичної країни. Наше завдання – зупинити агресію Росії та виступити за мир”, – заявив Байден.

Президент США заявив, що союзники України не “втомляться” підтримувати її в протистоянні агресії Росії, а Київ “ніколи не стане” перемогою для Кремля.

“Сумнівів бути не повинно: наша підтримка України не похитнеться, НАТО не буде розділеним, і в нас не настане втома. Жадоба й бажання Путіна до землі та влади зазнає невдачі – а любов українського народу до своєї країни візьме гору. Демократичні держави світу захищатимуть свої свободи сьогодні, завтра і завжди”, – наголосив американський президент.

Байден також підтвердив, що США та союзники мають намір оголосити про нові санкції проти Росії цього тижня.

“І будуть ще важкі, гіркі дні. Це трагедія. Україна віддана боротьбі, а Сполучені Штати та міжнародні партнери мають підтримувати Україну в цьому. Наступного року буде саміт в Сполучених Штатах, щоб відзначити найпотужніший альянс в історії світу – НАТО. Нехай ніхто не сумнівається, відданість статті 5 і нашому Альянсу є непорушною з боку Сполучених Штатів. Росія це дуже добре знає – напад на одного – це напад на всіх”, – підкреслив Байден.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Світ, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 18:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент США Джо Байден, який прибув до Польщі після свого візиту в Україну 20 лютого, виступає із промовою у Королівському замку.".