Президент США Джо Байден прибув до Києва (відео)
20 лютого, у День Героїв Небесної Сотні та напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ до України Байден приїхав до України з не анонсованим візитом.
У мережі з’явилися перші фото та відео, на яких президент США Джо Байден разом із Володимиром Зеленським йдуть центром Києва. ЗМІ повідомили про те, що Байден вшанував пам’ять полеглих захисників України біля Стіни пам’яті.
Інформацію про візит американського колеги згодом підтвердив Президент України Володимир Зеленський.
Перд цим київські паблики повідомляли про те, що в частині столиці з самого ранку перекрили рух. Майже одночасно з першими повідомленнями про прибуття до Києва Байдена по всій Україні оголосили повітряну тривогу. За інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, її причина – у злеті потенційного носія ракети “Кинжал” Міг-31.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 12:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 лютого, у День Героїв Небесної Сотні та напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ до України Байден приїхав до України з не анонсованим візитом".