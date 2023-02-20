Президент США Джо Байден прибыл в Киев (видео)

20 февраля, в День Героев Небесной Сотни и накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину Байден приехал в Украину с не анонсированным визитом.

В сети появились первые фото и видео, на которых президент США Джо Байден вместе с Владимиром Зеленским идут по центру Киева. СМИ сообщили о том, что Байден почтил память павших защитников Украины у Стены памяти.

Информацию о визите американского коллеги позже подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.

Прежде киевские паблики сообщали о том, что в части столицы с самого утра перекрыли движение. Практически одновременно с первыми сообщениями о прибытии в Киев Байдена по всей Украине объявили воздушную тревогу. По информации начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, ее причина — во взлете потенциального носителя ракеты «Кинжал» Миг-31.