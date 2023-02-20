Live
  • Понедельник 20.02.2023
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.84
    • 🔴

Президент США Джо Байден прибыл в Киев (видео)

Мир 12:04   20.02.2023
Оксана Горун
Президент США Джо Байден прибыл в Киев (видео) Фото: соцсети

20 февраля, в День Героев Небесной Сотни и накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину Байден приехал в Украину с не анонсированным визитом.

В сети появились первые фото и видео, на которых президент США Джо Байден вместе с Владимиром Зеленским идут по центру Киева. СМИ сообщили о том, что Байден почтил память павших защитников Украины у Стены памяти.

Информацию о визите американского коллеги позже подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.

Прежде киевские паблики сообщали о том, что в части столицы с самого утра перекрыли движение. Практически одновременно с первыми сообщениями о прибытии в Киев Байдена по всей Украине объявили воздушную тревогу. По информации начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, ее причина — во взлете потенциального носителя ракеты «Кинжал» Миг-31.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

10:14
Мэр города на Харьковщине сообщил об аварийном отключении света в громаде
11:01
Владимир Зеленский отметил наградой харьковских пограничников
09:31
Землетрясение в Турции: известно уже о более чем 500 погибших (видео)
21:20
Среди прочих Зеленский лишит гражданства депутата Харьковского облсовета — СМИ
12:54
Из Харькова запускают еще один рейс в Польшу через Киев – Укрзалізниця

  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Президент США Джо Байден прибыл в Киев (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 12:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 февраля, в День Героев Небесной Сотни и накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину Байден приехал в Украину с не анонсированным визитом".