От Херсона до Харькова Украина борется за каждый метр своей земли — Байден
Президент США Джо Байден, который прибыл в Польшу после своего визита в Украину 20 февраля, выступает с речью в Королевском замке.
Американский лидер подчеркнул, что через год после начала полномасштабного вторжения РФ Украина все еще независима.
«От Херсона до Харькова Украина борется за каждый метр своей земли На 50% территории, которую захватила Россия год назад, уже развивается украинский сине-желтый флаг. А президент Зеленский все еще руководитель демократической страны. Наша задача — остановить агрессию России и выступить за мир», — заявил Байден.
Президент США заявил, что союзники Украины не «устанут» поддерживать ее в противостоянии агрессии России, а Киев «никогда не станет» победой для Кремля.
«Сомнений быть не должно: наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделенным, и у нас не наступит усталость. Жажда и желание Путина к земле и власти потерпит неудачу — а любовь украинского народа к своей стране возьмет верх. Демократические государства мира будут защищать свои свободы сегодня, завтра и всегда», — подчеркнул американский президент.
Байден также подтвердил, что США и союзники намерены объявить о новых санкциях против России на этой неделе.
«И будут еще тяжелые, горькие дни. Это трагедия. Украина предана борьбе, а Соединенные Штаты и международные партнеры должны поддерживать Украину в этом. В следующем году будет саммит в Соединенных Штатах, чтобы отметить самый мощный альянс в истории мира — НАТО. Пусть никто не сомневается, преданность статье 5 и нашему Альянсу является незыблемой со стороны Соединенных Штатов. Россия это очень хорошо знает — нападение на одного — это нападение на всех», — подчеркнул Байден.
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 18:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент США Джо Байден, который прибыл в Польшу после своего визита в Украину 20 февраля, выступает с речью в Королевском замке.".