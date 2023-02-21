От Херсона до Харькова Украина борется за каждый метр своей земли — Байден

Президент США Джо Байден, который прибыл в Польшу после своего визита в Украину 20 февраля, выступает с речью в Королевском замке.

Американский лидер подчеркнул, что через год после начала полномасштабного вторжения РФ Украина все еще независима.

«От Херсона до Харькова Украина борется за каждый метр своей земли На 50% территории, которую захватила Россия год назад, уже развивается украинский сине-желтый флаг. А президент Зеленский все еще руководитель демократической страны. Наша задача — остановить агрессию России и выступить за мир», — заявил Байден.

Президент США заявил, что союзники Украины не «устанут» поддерживать ее в противостоянии агрессии России, а Киев «никогда не станет» победой для Кремля.

«Сомнений быть не должно: наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделенным, и у нас не наступит усталость. Жажда и желание Путина к земле и власти потерпит неудачу — а любовь украинского народа к своей стране возьмет верх. Демократические государства мира будут защищать свои свободы сегодня, завтра и всегда», — подчеркнул американский президент.

Байден также подтвердил, что США и союзники намерены объявить о новых санкциях против России на этой неделе.

«И будут еще тяжелые, горькие дни. Это трагедия. Украина предана борьбе, а Соединенные Штаты и международные партнеры должны поддерживать Украину в этом. В следующем году будет саммит в Соединенных Штатах, чтобы отметить самый мощный альянс в истории мира — НАТО. Пусть никто не сомневается, преданность статье 5 и нашему Альянсу является незыблемой со стороны Соединенных Штатов. Россия это очень хорошо знает — нападение на одного — это нападение на всех», — подчеркнул Байден.